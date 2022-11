Grün und gesund: Microgreens aus Oberbayern

Verkauf auf Wochenmärkten

Auf Wochenmärkten in Berchtesgaden, Unterwössen und Salzburg verkauft Julia ihre Microgreens. Der größte Teil geht in den Pflanzschälchen zum Selberernten über die Standl-Theke. "Die kannst einfach ans Küchenfenster stellen und dann einfach runterzupfen oder runterschneiden", erklärt Julia. "Die Radieschen zum Beispiel, die wachsen sogar wieder nach."

Für Kunden ohne grünen Daumen gibt es fertig geschnittene Mischungen aus verschiedenen Pflanzerlsorten: Mediterran mild, bayerisch scharf oder "gschmackig", also sehr scharf. Inzwischen beliefern Julia und Paul mit ihren Pflanzerl auch Gaststätten in der näheren Umgebung.

Wirtschaften in Kreisläufen

Julia und Paul versuchen, so wenig Müll wie möglich zu produzieren. Demnächst sollen die Kunden auch die Erde in den Schälchen wieder zurückbringen können, nachdem sie die Pflanzerl abgeerntet haben. Paul will die Erde dann mit Kompost aufbereiten und wieder verwenden. "Was der voll lange Denkprozess war, war diese Plastikschale", erklärt Julia. "Wir wollten kein Plastik. Aber es hat sich rausgestellt, dass das der nachhaltigste Stoff ist, weil wir den so oft hernehmen können. Jetzt bringen uns die Kunden die ausgewaschenen Schalen zurück. Und wenn man das Plastik wieder hernimmt, braucht's nicht so viel Energie wie Aluminium oder Glas bei der Herstellung."

Aufzucht unter UV-Licht

Die Microgreens wachsen unter UV-Licht heran. Das hat den Vorteil, dass die Pflanzerl das ganze Jahr über, also auch in den Wintermonaten, als Vitaminlieferanten zur Verfügung stehen; immer frisch und ohne weite Transportwege. Aber die UV-Lampen verbrauchen natürlich Energie, was die Ökobilanz etwas dämpft.

Bisher beziehen Julia und Paul die Elektrizität von einem Ökostrom-Anbieter. Aber ihre Vision ist eine eigene Photovoltaikanlage mit Stromspeicher. Demnächst wollen sie ihren Betrieb erweitern und eine größere Scheune mieten. Auf deren Dach soll dann eine PV-Anlage installiert werden. Und in der Scheune sollen neben den Microgreens auch Speisepilze wachsen.