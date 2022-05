Grün, günstig, reichweitenstark: Neues E-Auto-Konzept aus Lindau

1.000 Kilometer elektrische Reichweite und das zum halben Preis dessen, was sonst am Elektroautomarkt üblich ist: Was das österreichische Ingenieurbüro Obrist verspricht, klingt nahezu märchenhaft. Namhafte Wissenschaftler halten das Antriebskonzept der kleinen Firma, die jetzt in Lindau am Bodensee ihr neues Entwicklungszentrum eröffnet, für durchaus vielversprechend.

Metallic dunkelblau und so leise wie ein normales Elektroauto: Auf den ersten Blick unterscheidet den HyperHybrid nichts vom neuen Tesla Y, der seit ein paar Wochen auch in Deutschland vom Band läuft. Das Ingenieurbüro Obrist aus Lustenau in Vorarlberg hat den Mittelklasse-SUV von Tesla umgebaut. Der entscheidende Unterschied zum Original sticht in einem begehbaren Modell sofort ins Auge. Anders als der Tesla Y hat der Wagen von Obrist keine große und schwere Batterie im Unterboden. Geschäftsführer Frank Wolf spricht von einem "riesigen Vorteil", was Gewicht, Kosten und die Bezahlbarkeit des Fahrzeuges angeht.

Viel billiger als herkömmliche E-Autos

Tesla verlangt für sein Y-Modell mehr als 60.000 Euro. Ein vergleichbar großes Fahrzeug mit dem Antrieb der Österreicher würde laut Kalkulation des Unternehmens bei einer Produktion von 250.000 Fahrzeugen pro Jahr etwa 21.000 Euro kosten. Damit könnten sich viel mehr Menschen ein E-Auto leisten und nicht nur die Wohlhabenden in den reichen Industriestaaten, sagt Firmengründer Frank Obrist: "Wir waren immer interessiert, eine globale Lösung zu finden."

So funktioniert der Hyperhybrid

Im lange leerstehenden Felix-Wankel-Zentrum in Lindau direkt am Bodensee will Obrist jetzt durchstarten. An Bord hat der Prototyp einen 17,8 Kilowattstunden-Akku. Der liefert den Strom für Fahrten in geschlossenen Ortschaften.

Bei höheren Geschwindigkeiten schaltet sich ein Zweizylindermotor an Bord als Stromgenerator ein. Der liefert die Energie für den Elektromotor und lädt gleichzeitig die Batterie. Laufen soll der Motor nur mit klimaneutralem Methanol. Denn nur dann ist das Auto CO2-frei unterwegs, laut Unternehmen hat es mit einer 40-Liter-Tankfüllung eine Reichweite von 1.000 Kilometern.

Woher kommt das Methanol?

Der österreichische Firmengründer will die energieaufwändige Produktion des sogenannten "grünen" Methanols in Wüsten ansiedeln. Denn dort ist Solarstrom schon heute konkurrenzlos günstig und davon braucht es für die Produktion von Methanol eine Menge. Außerdem wird dafür Kohlendioxid benötigt - das wiederum aus der Atmosphäre entzogen werden könnte, denn um grünes Methanol zu gewinnen, wird ein Teil des Kohlendioxids in festen Kohlenstoff umgewandelt.

Die Vision: Autofahren gegen den Klimawandel

Autofahren mit dem Hyperhybrid würde dann, so paradox es klingt, ein aktiver Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel, sagt Frank Obrist: "Wir haben mit der Technologie zum ersten Mal als Menschheit die Möglichkeit, dieses Problem, das wir selbst erzeugt haben, auch durch Lösungen, die wir selbst erfunden haben, nicht ich allein, auch wieder zu lösen."

Grünes Methanol - wie realistisch ist die Vision?

Das deutsche Carbon2Chem-Konsortium in Duisburg erforscht am dortigen Technikum, wie sich CO2-Emissionen recyceln lassen. Denn davon fallen in der Region jährlich mehrere Millionen Tonnen an: Die Stahlproduktion von Thyssenkrupp erzeugt beispielweise pro Jahr 20 Millionen Tonnen.

Robert Schlögl, Chemiker und Leiter zweier Max-Planck-Institute, hat am Konsortium in Duisburg eine industrielle Methanolproduktion aufgebaut. Die funktioniert im Prinzip so, wie die mit CO2 aus Luft in der Wüste. Das Kohlendioxid hier kommt aber aus den Hochöfen. Weil die Methanol-Herstellung seit vielen tausend Stunden im Dauerbetrieb funktioniert, lässt sich damit nach Überzeugung von Schlögl jetzt verlässlich genug kalkulieren, um die Technologie industriell einzusetzen - eben zum Beispiel in Autos.

Wissenschaftler hält das E-Auto-Konzept für sinnvoll

Aber kann man das auch in der Wüste und dabei CO2 in festen Kohlenstoff umwandeln? Chemiker Schlögl spricht von "einer Herausforderung, die aber lösbar" sei. Er halte die "Idee von Obrist für sehr sinnvoll", weil man auf diese Weise auch den Kohlenstoffkreislauf schließen könne. Und "gleichzeitig etwas für das Pariser Klimaschutzabkommen macht, weil man dann netto Kohlenstoff einfach aus der Atmosphäre nimmt."

Chemiker Schlögl weist Kritik an E-Fuels zurück

Grünes Methanol wird als "E-Fuel" bezeichnet, also ein synthetischer Kraftstoff, den Kritiker wegen der vielen Umwandlungsprozesse und dem damit verbundenen hohen Energieverbrauch für problematisch halten. Batterieelektrische Autos hätten eine weit höhere Energieeffzienz, lautet das Hauptargument derer, die synthetisch hergestellte grüne Kraftstoffe ablehnen.

Chemiker Schlögl merkt an, dass diese Betrachtungsweise falsch sei. Wenn er den Energieverbrauch zum Beispiel für Ladeinfrastruktur und Batterieproduktion miteinrechne, komme er zu einem ganz anderen Ergebnis: "Wenn Sie das dazurechnen, dann ist das batterieelektrische Auto überhaupt nicht mehr effizient", sagt der Wissenschaftler, der im kommenden Jahr Präsident der Alexander-von-Humboldt-Stiftung wird.

Das Beste aus allen Antriebswelten

Zuspruch bekommt das kleine Unternehmen auch von anderer Seite - und zwar von einem Experten, von dem man das aufgrund seines beruflichen Werdeganges überhaupt nicht erwarten würde: Werner Tillmetz hat sich rund 30 Jahre erst bei Daimler als Verantwortlicher für die Brennstoffzellenentwicklung und danach als langjähriger Vorstand am Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Ulm für andere elektrische Antriebe eingesetzt.

Sein ganzes Berufsleben sah er Batterien und Brennstoffzellen als die zentrale Technologie für die Mobilität der Zukunft. Diese Einschätzung änderte er erst vor kurzem, als er vom Obrist-Antriebsstrang erfuhr. Darin kommt für den Elektrochemiker das Beste aus allen Antriebswelten zusammen: Tillmetz spricht von einer "genialen Synthese verschiedener Themen". Man könne einfach Flüssigkeit tanken, emissionsfrei fahren, elektrisch fahren und das ganz einfach und ohne teure Schnell-Ladeinfrastruktur, die Obrist mit seinem kleinen Akku im Gegensatz zum herkömmlichen Elektroauto nicht brauche.

Zehn Millionen Euro Förderung für Obrist

Das sei eine "ganz, ganz faszinierende Option, die sich da aufgetan hat, bei der alles stimmig" sei, so Wissenschaftler Tillmetz. Die letzte Bundesregierung sah das ähnlich. Im Rahmen von Carbon2Chem hat sie Obrist als "sogenanntes Technologieschaufenster" für grünen Wasserstoff mit zehn Millionen Euro gefördert.

Investor für Methanol-Fabrik gesucht

Lindau ist ab sofort das Technologiezentrum des kleinen Unternehmens aus Vorarlberg, das aber noch zwei große Hürden überwinden muss: Einen Autokonzern finden, der das Auto produziert und noch wichtiger, einen Investor, der eine Fabrik für grünes Methanol baut.