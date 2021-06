Grube Bayerland: Das Katzengold aus Waldsassen

Gold, Silber, Kupfer, Eisen, Blei, Zinn - für Geologen gibt es in der nördlichen Oberpfalz und im Fichtelgebirge quasi nichts, das es im Boden nicht gibt. Bei Waldsassen hat man bis in die 70er-Jahre Schwefelkies, im Volksmund "Katzengold", abgebaut. Das Ende dieses fast vergessenen Stücks Oberpfälzer Bergbaugeschichte jährt sich heuer zum 50. Mal.

Abbau in 500 Metern Tiefe

Ein kleines Metallschild steht am Rand einer kreisrunden, völlig mit Moos überzogenen Betonplatte mitten im Wald im Leonberger Ortsteil Pfaffenreuth bei Waldsassen. Wer es nicht weiß oder das Schild genau liest, käme wohl nie auf die Idee, auf einem von drei ehemaligen Zugängen zu einem Bergwerk zu stehen, das sich 500 Meter in die Tiefe erstreckt. Aus der Grube Bayerland wurde bis vor genau 50 Jahren Schwefelkies, also Pyrit gefördert - das, was der Volksmund gerne Katzengold nennt. Daraus wird Schwefel gewonnen, der bis heute einer der Haupt-Rohstoffe der chemischen Industrie ist.

Der letzte Lehrling auf Kontrollgang

Der heute 79-jährige Waldsassener Gerhard Schmaus hat 1956 zur letzten Gruppe Lehrlinge gehört, die hier das Bergmannshandwerk erlernt hat. Bis zur letzten Schicht im September 1971 hat er dann hier gearbeitet. Da wurde der Betrieb dann eingestellt. Der Rohstoffpreis war recht niedrig geworden, die Förderung recht teuer - es lohnte sich schlicht nicht mehr.

Heute ist Schmaus der einzige, der in gewissem Sinne immer noch für die Grube Bayerland arbeitet. Vier Mal im Jahr macht er sich auf zu einem erweiterten Spaziergang. Er läuft das Gelände ab und kontrolliert, ob sich irgendwo sichtbar der Boden abgesenkt hat. Hintergrund ist, wie Schmaus sagt, dass bei der Stilllegung teilweise gepfuscht wurde. Man hat die Holzkonstruktionen in der Tiefe nicht entfernt, bevor man die Zugangsschächte gesprengt und verfüllt hat. Irgendwann sind sie verrottet und abgesackt.