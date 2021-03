Großzügig ausgemistet: 10.000 Euro landen im Müll

Dass Geld in einer Keksdose aufbewahrt wird, das gibt es sicher öfter. Eine Familie aus Freilassing hatte das aber offenbar vergessen. Beim Kellerausräumen landeten deshalb satte 10.000 'eingedoste' Euro erst in einem Container und wanderten dann auf den Wertstoffhof. Hilfsbereiten Mitarbeitern dort ist es zu verdanken, dass der Mann das Geld schließlich wiederbekam. Zuerst hatte die Passauer Neue Presse über den Mann mit viel Glück im Unglück berichtet.

50 Kubikmeter Metallschrott wieder ausgekippt und durchsucht

Der Müll mit den 10.000 Euro sei längst in einem Container gelandet gewesen, bestätigte der Geschäftsführer des Freilassinger Recyclinghofs Pletschacher. Deshalb seien 50 Kubikmeter Schrott wieder ausgekippt worden. Drei Mitarbeiter hätten beim Suchen geholfen - und seien nach einer halben Stunde fündig geworden. Der Betroffene sei überglücklich gewesen. Den von dem Mann angebotenen Finderlohn hätten die Mitarbeiter abgelehnt. Aber: "Er hat eine großzügige Brotzeit gespendet."

Verwandte hatte ihr Geld in Keksdosen "sicher" versteckt

Laut PNP hatte der Mann bereits am Freitag mehrere Keksdosen mit Geld entsorgt, bei dem es sich offenbar um das Ersparte einer Verwandten handelte. Erst am Wochenende sei ihr eingefallen, wo sie es versteckt hatte. Entsprechend unruhige Stunden habe die Familie anschließend durchlebt, bevor am Montag der Recyclingbetrieb wieder öffnete. Am Dienstag half offensichtlich auch der Zufall beim Suchen, denn die Mitarbeiter hätten das Unterfangen zunächst als wenig aussichtsreich eingeschätzt. Ein glücklicher Irrtum.