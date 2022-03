Großübung von Feuerwehr und THW für Ölunfall am Main

Heute Morgen um 9.00 Uhr am Main in Kitzingen. Mit der Drehleiter lassen die Kitzinger und die Volkacher Feuerwehr ihre Boote ins Wasser. Bei einer Großübung wollen insgesamt 70 Einsatzkräfte trainieren, wie sie Gewässer vor Öl und anderen Gefahrstoffen schützen können. Zuletzt gab es so eine Übung vor zehn Jahren. Schon seit 2020 war sie immer wieder geplant, wegen der Corona-Pandemie kann sie erst heute stattfinden.

Öl aus Schiffen kann bei Unfällen auslaufen

Die Feuerwehren aus Kitzingen und Volkach sowie das THW handeln dabei nach dem bayerischen Ölwehr-Konzept, das vor mehr als 30 Jahren entwickelt wurde und im ganzen Freistaat gilt. Durch solche Großübungen können die Einsatzkräfte es verbessern und anpassen. Der letzte größere Einsatz wegen ausgelaufenen Öls im Landkreis Kitzingen liegt zwar schon mehr als fünf Jahre zurück, aber es könnte jederzeit wieder so weit sein. Kreisbrandrat Dirk Albrecht erklärt, "dass von Güterschiffen, Tankschiffen, Personenschiffen oder Hotelschiffen natürlich eine Gefahr ausgeht, dass auslaufendes Öl den Main hier verschmutzen würde und deswegen üben wir das heute hier in großem Maß."

Volkacher Feuerwehr war im Ahrtal im Einsatz

Und auch der Klimawandel bringt neue Gefahren mit sich: Bei Hochwasser könnte Öl in Gewässer geraten. Die Volkacher Feuerwehr war im vergangenen Jahr nach der Flut selbst im Katastropheneinsatz in Rheinland-Pfalz und hat im Ahrtal diverse Öltanks in überfluteten Häusern gesichert, damit kein Öl in Gewässer austritt. Die Einsatzkräfte wissen daher sehr gut, wie schnell das Thema Ölverschmutzung von Wasser auch hier in der Heimat aktuell sein kann. Nachdem die Volkacher Feuerwehrleute bei der Flutkatastrophe im Ahrtal unter widrigen Bedingungen geholfen haben, wurden sie für ihren Einsatz geehrt. Noch unter dem Eindruck der Bilder aus Rheinland-Pfalz, hat das Team erst Anfang Februar für den Ernstfall mit Hochwasser und Starkregen geprobt.

Zusammenarbeit von Feuerwehr mit THW

Heute ging es auch darum, die Zusammenarbeit der beiden Feuerwehren mit dem THW zu trainieren. Während die einen eine mobile Ölsperre vom Kitzinger Mainufer bis zur Mondseeinsel zogen, haben die anderen am Ufer Geräte aufgebaut, mit denen sie das Öl im Ernstfall abpumpen, auffangen und filtern könnten. Bei der vom Landkreis Kitzingen organisierten Übung teilen die Einsatzkräfte ihr Fachwissen miteinander. "Wir versuchen dadurch neue Erkenntnisse zusammen mit den Kollegen vom THW auch zu gewinnen, dass wir sagen, ok, wo können wir noch was optimieren, wo bedarf es noch Ausbildung", so Kreisbrandrat Dirk Albrecht.

Einsatzkräfte alle ehrenamtlich

Der Main ist Ende März ohnehin wegen Wartungsarbeiten an Schleusen zwei Wochen lang für die Schifffahrt gesperrt. Die Einsatzkräfte nutzen die Pause für ihre Übung, die bei laufender Schifffahrt nicht möglich wäre. Bezahlt für die aufwendige Übung wurde heute allerdings niemand. Alle arbeiten ehrenamtlich und haben den Tag freiwillig für die Großübung genutzt – damit sie für das nächste Ölunglück gewappnet sind, auch wenn das hoffentlich nie kommt.