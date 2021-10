Großübung von Feuerwehr und Polizei im Würzburger Hafen

Am Donnerstag hat die Höhenrettungsgruppe der Berufsfeuerwehr Würzburg gemeinsam mit der Hubschrauberstaffel der Polizei im Raum Dürrbachau und Veitshöchheim den Ernstfall geübt: Nach einem Unfall auf einem Verladekran im Würzburger Hafen, muss ein Patient schonend mit Hilfe der Höhenretter der Feuerwehr gerettet werden. So lautete das Übungsszenario.

Retter müssen auf Spezial-Einsätze vorbereitet sein

Um im Gefahrenfall auch eine reibungslose Zusammenarbeit mit der Hubschrauberbesatzung und den Höhenrettern gewährleisten zu können, müssen solche Szenarien regelmäßig geübt werden, so die Feuerwehr in ihrer Pressemitteilung. Diesmal wurden die speziellen Retter auf einer Plattform von etwa einem Quadratmeter oder auf einem Balkon an einem Silogebäude abgesetzt. Die verletzte Person wurde in eine spezielle Trage gelegt und mit der Seilwinde des Hubschraubers gerettet. Auch die Rettung eines abgestürzten Arbeiters, der noch im Seil hängt, wurde simuliert.

Kommunikation über Handzeichen

Bei solchen Einsätzen und Übungen ist laut Feuerwehr höchste Konzentration und gegenseitiges Vertrauen von den Teilnehmern gefragt. Denn die Kommunikation erfolgt, auf Grund der Geräuschkulisse, nur per Handzeichen. Harald Rehmann, Direktor der Feuerwehr Würzburg, bekräftigt die Wichtigkeit von gemeinsamen Übungen, mit der Hubschrauberstaffel der Polizei unter einsatznahen Bedingungen. Wie schnell so ein Einsatz kommen kann, zeigte im September 2019 die Rettung von 21 Fahrgästen aus einem Aussichtsturm oder wie zuletzt die Flutkatastrophe im Ahrtal wo die Hubschrauberstaffel mit örtlichen Höhenrettern eine Vielzahl von Leuten gerettet hat.