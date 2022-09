Großübung von Blaulichtorganisationen im Landkreis Haßberge

Großübung im Landkreis Haßberge: Rund um Sulzbach und Ditterswind haben Rettungs- und Hilfsorganisationen am Samstag (24.09.2022) verschiedene Einsatzszenarien durchgespielt. Beteiligt waren rund 450 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk (THW), Bundeswehr, Polizei und Bayerischem Rotem Kreuz (BRK).

Feuerwehren übten Kampf gegen Waldbrand

Laut eines Presseberichts des BRK-Kreisverbands Haßberge startete die Großübung am Samstagmorgen und dauerte acht Stunden. Dabei wurden verschiedene Einsatzszenarien von den entsprechenden Rettungsorganisationen durchgespielt. Für die beteiligten Feuerwehren galt es etwa, einen mehrere tausend Quadratmeter großen Waldbrand am Büchelberg in den Griff zu bekommen. Dazu wurden mehrere Kilometer Schlauchleitungen verlegt. Zum Einsatz kam auch ein Löschhubschrauber aus Österreich, der mehrere Stunden lang Wasser über dem Waldgebiet abwarf. Das THW probte in dem Bereich den Bau eines Rettungsweges.