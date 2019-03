Verkehrsbehinderungen durch NATO-Großübung befürchtet

Militärhubschrauber und -fahrzeuge der US-Armee sind in den kommenden Wochen auch wieder außerhalb der Truppenübungsplätze in der Oberpfalz unterwegs. Grund dafür ist ein Großmanöver mit 5600 Soldaten aus 15 Nationen, das morgen startet.

Verkehrsbehinderungen durch Militär-Konvois

Die Hubschrauber werden auch auf freiem Feld im Landkreis Amberg-Sulzbach landen, z.B. in Ammerthal, Kastl, Illschwang und Weigendorf oder in Hirschau oder Schnaittenbach. Das kann auch nachts der Fall sein, informiert das Landratsamt Amberg-Sulzbach. Zudem sind bis Mitte April auch auf den Straßen vermehrt US-Fahrzeuge unterwegs, vor allem auf der A93 oder der B299 zwischen den beiden Truppenübungsplätzen Grafenwöhr und Hohenfels. Durch die Konvois kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen, auch nachts. Die Autofahrer werden daher gebeten, vorsichtig zu fahren.

Soldaten aus 15 Nationen beteiligt

Insgesamt sind bei der Übung 600 Radfahrzeuge und 48 Hubschrauber im Einsatz. Rund 1300 US-Soldaten üben mit 4400 weiteren Soldaten aus 15 Ländern, darunter Dänemark, Finnland, Großbritannien, Litauen, Israel, Moldawien, Spanien, Schweden oder auch die Türkei. Das teilt ein Sprecher des 7th Army Training Command der US-Armee mit. Die Übung mit dem Namen "Allied Spirit" soll die Kommunikation und die Zusammenarbeit unter den NATO-Verbündeten im Ernstfall trainieren. Das Oberkommando hat dieses mal die 21. Panzerdivision der Bundeswehr aus Augustdorf.

Größter Übungsplatz Europas

Die Großübung dauert bis 17. April. Auf den Truppenübungsplätzen finden dauerhaft multinationale Übungen statt, bei denen die US-Armee mit den Verbündeten aus der NATO, aber auch so genannten NATO-Erwartungsländern oder NATO-Partnerländern trainiert. Er ist der größte Übungsplatz in Europa und zugleich der modernste der US-Armee in Europa. Rund 10.000 US-Soldaten sind dauerhaft in der Oberpfalz stationiert, dazu kommen jeweils rotierende Einheiten, die für Übungen hierher verlegt werden und dann wieder abziehen. Auch die Bundeswehr nutzt den Truppenübungsplatz Grafenwöhr stark für ihre Übungen.