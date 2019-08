Großübung "Muschelkalk": Einsatzkräfte proben den Ernstfall

Großübung an der Landesgrenze: Güterzug kollidiert mit mehreren Pkw

Für die Übung haben Experten der Kreisbrandinspektion und des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) im Landkreis Würzburg ein Horrorszenario entwickelt: einen Zusammenstoß zwischen einem Güterzug und mehreren Pkw am Bahnübergang. Die Lok des Güterzugs, so das angenommene Szenario, gerät durch den Zusammenstoß in Brand. Ein voll besetzter Linienbus, der kurz danach an den Unfallort kommt, muss ausweichen. Mehrere Businsassen werden bei dem Ausweichmanöver verletzt.

50 realistisch geschminkte "Unfallopfer"

Insgesamt 50 Verletzte sah das Szenario vor. Und damit die Übung so realitätsnah wie möglich ablaufen konnte, sind die Darsteller der Unfallopfer vor der Übung aufwändig geschminkt und mit teils heftigen Wunden versehen worden. Für die 250 Einsatzkräfte, viele davon ehrenamtlich in Feuerwehren oder Rettungsdiensten aktiv, war die Übung eine große Herausforderung. Sie kannten im Vorfeld zwar den ungefähren Zeitpunkt der Übung, hatten jedoch keinerlei Informationen über Ort und Hergang des Unfalls. Auch über die Zahl der Verletzten war nichts bekannt.