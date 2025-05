10.05.2025, 17:30 Uhr Videobeitrag

> Großübung: Einsatzkräfte simulieren Flugzeugabsturz

Großübung: Einsatzkräfte simulieren Flugzeugabsturz

Ein Flugzeug stürzt in ein Hochhaus, in einem nahegelegenen Chemiewerk treten daraufhin gefährliche Substanzen aus, es gibt rund 100 Verletzte – ein Szenario, das Rettungskräften alles abverlangt. Und das geübt werden muss – wie heute in Erlangen.

Von BR24 Redaktion