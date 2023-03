> Großstreiktag: Kaum ÖPNV im Großraum Nürnberg-Fürth-Erlangen

Der öffentliche Personennahverkehr wird am Montag in Nürnberg komplett zum Erliegen kommen. Die Städte Fürth und Erlangen dagegen bieten einen Notfallfahrplan an – allerdings auch mit einem stark eingeschränkten Angebot.