Großrazzia gegen Mafia-Organisation 'Ndrangheta - auch in Bayern

Die Polizei in Deutschland und anderen Ländern ist mit einer Großrazzia und Festnahmen gegen Italiens mächtige Mafia-Organisation 'Ndrangheta vorgegangen. An der EU-weiten Großrazzia waren nach Angaben der Staatsanwaltschaften Düsseldorf, Koblenz, Saarbrücken und München Einsatzkräfte aus Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Thüringen beteiligt, zudem waren Behörden in Belgien, Frankreich, Italien, Portugal und Spanien im Einsatz. Den Verdächtigen wird unter anderem Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Drogenschmuggel vorgeworfen.

In Bayern wurden nach Angaben der Polizei zehn Objekte in Stadt und Landkreis München durchsucht. Gegen vier Personen wurden italienische EU-Haftbefehle vollstreckt.

Ermittlungen bereits seit Juli 2020

Der Großrazzia gehen zum Teil jahrelange Ermittlungen voraus: Bereits seit Juli 2020 haben die Staatsanwaltschaft München I und das Bayerische Landeskriminalamt eine Frau und sieben Männer im Visier. Sie alle sind italienische Staatsbürger - im Alter von 25 bis 48 Jahren. Der Hauptvorwurf: Beteiligung am internationalen Kokainhandel.

Dabei gelang den bayerischen Behörden offenbar ein wichtiger Meilenstein bei der Aufklärung der Mafia-Organisation: Sie konnten kurz vor der Abschaltung eines Krypto-Messengerdienstes das Handy eines Beschuldigten identifizieren - und die Informationen dann an die italienischen Ermittler weiterleiten.

80 Personen im Freistaat werden ´Ndrangheta zugerechnet

Drogen- und Waffenhandel, Geldwäsche, Schutzgelderpressung und Geldfälschung gehören zu den Geschäftsfeldern der Organisierten Kriminalität in Italien. Vor allem die Gruppierung ´Ndrangheta hat sich auch in Bayern breitgemacht.

Die einflussreichsten kriminellen Gruppierungen in Italien sind die ´Ndrangheta in Kalabrien, die Camorra in Kampanien, die "Cosa Nostra" auf Sizilien und die "Sacra Corona Unita" in Apulien. Alle vier Mafia-Gruppierungen sind in Bayern aktiv, am intensivsten die ´Ndrangheta. Das Landesamt für Verfassungsschutz rechnet derzeit rund 80 im Freistaat lebende Personen der ´Ndrangheta zu, wobei Sicherheitsbehörden von einer hohen Dunkelziffer ausgehen. Sie sollen unter anderem Restaurants betreiben, die flüchtigen Clan-Mitgliedern eine Zuflucht bieten, aber auch der Geldwäsche und als Ausgangspunkt für Drogengeschäfte dienen. Zu den Geschäftsfeldern der ´Ndrangheta in Bayern gehören außerdem der Immobilienmarkt, das Baugewerbe und die Prostitution, an erster Stelle steht für die Clans aber der europaweite Drogenhandel.

"Deutschland ist eine Wäscherei"

Vor allem der Geldwäsche kommt in Deutschland eine besondere Bedeutung zu. So wurde in Italien der Sohn eines Clan-Chefs mit den Worten zitiert: "In Germania possiamo fare tutto. (…) La Germania è una lavanderia” ("In Deutschland können wir alles machen – Deutschland ist eine Wäscherei").

So kommt es auch in Bayern immer wieder zu einzelnen Festnahmen von Clanmitgliedern und zu Durchsuchungen im Rahmen europaweiter Razzien, wie zuletzt im Oktober 2021. Damals wurden in Italien, Rumänien und Bayern elf mutmaßliche ´Ndrangheta-Mitglieder festgenommen, vier von ihnen in Bayern. Sie sollen zum Schein Luxusautos über Ländergrenzen hinweg und wieder zurück verkauft haben, jedoch ohne dass die Fahrzeuge jemals irgendwohin bewegt wurden. Allerdings hätten die Beschuldigten Umsatzsteuererstattungen in Millionenhöhe kassiert. Der Schwerpunkt der damaligen Razzia war der Raum Ingolstadt.