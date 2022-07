Großraum München: 400 Windräder werden es wohl doch nicht

Der Regionale Planungsverband München hat angekündigt, ab Herbst an einem Regionalplan für Windkraft-Vorranggebiete zu arbeiten. Danach könnten im Großraum München 400 Windräder errichtet werden, so die Schätzung des Planungsverbands. Dessen Mitglieder sind neben der Landeshauptstadt die Landkreise Dachau, Ebersberg, Erding, Freising, Fürstenfeldbruck, Landsberg, München und Starnberg.

Große Windräder können nicht eng nebeneinander stehen

Diese Zahl 400 hält der Landesverband Windenergie jedoch für zu hoch gegriffen. Das sagte der Vorsitzende des Branchenverbands, Bernd Wust, auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks. Man müsse bedenken, dass in Süddeutschland besonders hohe Anlagen mit großen Rotoren nötig seien: "Und je größer die Anlagen sind, desto mehr Abstand brauchen die auch zur nächsten Anlage".

Vorrangflächen werden nicht restlos bebaut

Wenn der Planungsverband München jetzt Windkraft-Vorrangflächen ausweist, könne man außerdem nicht davon ausgehen, dass diese auch restlos bebaut werden. Die Erfahrung zeige, dass auch in Windkraft-Vorranggebieten am Ende 20 bis 30 Prozent der Fläche nicht für Windräder verwendet werden können, weil im Nachhinein noch Hindernisse auftauchen, so der Windkraftverband.

150 Windräder im Großraum München sind nach Ansicht des Vorsitzenden Bernd Wust fürs erste realistisch, im Endausbau nach 2030 maximal 250. Das sei auch nicht zu viel für eine solch große Region mit acht Landkreisen. Der Landkreis Paderborn etwa verfüge alleine über mehr als 500 Windenergieanlagen, so Wust. Von "Brandenburger Verhältnissen" bei der Windrad-Dichte bleibe der Süden Bayerns noch weit entfernt, auch wenn der Planungsverband seine Pläne umsetzt.

Großraum München leistet seinen Beitrag

Der Großraum München füge sich mit einem Windradausbau in dieser Größenordnung in eine Entwicklung ein, wie sie für ganz Bayern nötig sei. Der Landesverband Windkraft geht davon aus, dass in Bayern insgesamt rund 3.000 Windräder aufgestellt werden müssen. Die könnten dann ein Drittel des im Land verbrauchten Stroms erzeugen. Der Stromverbrauch ist in der Region München mit ihrer hohen Dichte an Bevölkerung und Industrie besonders hoch.