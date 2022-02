Großraum Ingolstadt ist bundesweite Modellregion für ÖPNV

Ein Einheitstarif und günstige Preise für Schüler und Azubis – das hat der noch recht junge Verkehrsverbund Großraum Ingolstadt in den vergangenen Jahren bereits geschafft. Jetzt fließen weitere Fördermillionen aus Berlin.

29 Millionen Euro für den Großraum Ingolstadt

Insgesamt fördert das Bundesverkehrsministerium zwölf Pilotprojekte mit insgesamt rund 200 Millionen Euro. Davon gehen 29 Millionen Euro nach Ingolstadt und Umgebung. Ziel ist die Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs in der Region.

Regionaler Gemeinschaftstarif

Der Verkehrsverbund Großraum Ingolstadt INVG umfasst die drei Landkreise Eichstätt, Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen sowie die kreisfreie Stadt Ingolstadt. Seit vier Jahren gibt es einen regionalen Gemeinschaftstarif. Zudem können Schüler und Azubis dort das ganze Jahr über mit einem 365-Euro-Ticket günstig unterwegs sein.

Mehr Linien und verbesserter Takt

Mit den 29 Millionen Euro Fördergeld aus Berlin will der INVG sein Angebot erweitern, der Takt soll verbessert und mehr Linien angeboten werden. Geplant sind außerdem eine verbundweite Echtzeitinformation und die Erweiterung des Fahrkartenverkaufs übers Handy. Der Name des Ingolstädter Pilotprojekts lautet "VGI NewMind: Neue öffentliche Mobilität durch Innovation, Nachhaltigkeit und Digitalisierung". Ein wichtiges Ziel ist die durchgängige Vernetzung aller Verkehrsträger und die Kooperation mit dem Individualverkehr. Auch die Hochschulen und die regionale Wirtschaft sind in das Projekt eingebunden.

Ziel: ÖPNV-Anteil verdoppeln

Ingolstadts Oberbürgermeister Christian Scharpf (SPD) will mit dem Verkehrsverbund mehr Nutzer für den öffentlichen Personennahverkehr gewinnen. Sein Ziel ist, dass sich der Anteil des ÖPNV am Gesamtverkehr in Ingolstadt langfristig verdoppelt. Das soll die Region stärken und dem Klima helfen: Denn ein starker und attraktiver ÖPNV trägt laut Scharpf dazu bei, die Kohlendioxid-Emissionen im Verkehrsbereich nachhaltig zu reduzieren.