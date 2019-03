18.03.2019, 11:48 Uhr

Großputz im Freilichtmuseum Massing

Das Freilichtmuseum Massing in Niederbayern hat am Wochenende seine Tore geöffnet. Es ist der Start in eine ganz besondere Saison, denn das Museum feiert heuer seinen 50. Geburtstag. Da muss alles auf Hochglanz gebracht werden.