Großputz an Deutschlands höchster Schleuse in Hilpoltstein

Der Grundlauf: ein unterirdisches Wasser-Verteilsystem

Aus den rechteckigen Öffnungen strömen viele Millionen Liter Wasser, wenn ein Schiff nach oben transportiert werden soll. Für jeden Schleusen-Vorgang werden 60.000 Kubikmeter Wasser bewegt. Sie laufen durch eine Art Kellergeschoss unterhalb der Schleusenkammer, den sogenannten Grundlauf. Sandra Wünsche ist begeistert von dem Bauwerk, das man nur alle sechs Jahre während der Reinigung betreten kann. "Es ist baulich sehr interessant, wie eine Halle mit Säulen. Man versteht das Füll- und Entleer-System der Anlage, wenn man diesen Bereich gesehen hat."

Großputz auch an anderen Schleusen: Investition in die Sicherheit

Die Prüfer, die den Stahl untersuchen, haben Schäden am Kegelstrahlschieber gefunden. Hier seien kleinere Schweißarbeiten notwendig, sagt Wünsche. Die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung investiert rund 1,5 Millionen Euro in den Großputz an der Schleuse Hilpoltstein. "Es wird immer wieder diskutiert, was ist wirtschaftlich, was ist erforderlich", sagt Sandra Wünsche. "Aber wenn wir den Muschelbelag nicht entfernen, können wir nicht wirklich was sehen, geschweige denn etwas beurteilen." Eine Schleuse sei ein Bauwerk für hundert Jahre, so Wünsche. Manche halten auch länger. Und eines will sie noch mitgeben. Die Schifffahrt sei die ökologischste Transport-Variante. Der Main-Donau-Kanal habe hier noch Potenzial.

Insgesamt sind von den Unterhalts-Arbeiten sieben Schleusen zwischen Forchheim und Regensburg betroffen. Die Schifffahrt ruht deshalb noch bis Anfang April.