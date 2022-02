Großprojekt an der A7: Grenztalbrücke muss neu gebaut werden

Sie ist fast einen Kilometer lang und verbindet Bayern und Hessen: die Grenztalbrücke an der A7 in der Rhön. Jetzt war das Bauwerk ein Thema im hessischen Landtag. Denn die Grenztalbrücke ist in die Jahre gekommen und muss neu gebaut werden.