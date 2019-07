Großplastik von Rui Chafes bekommt dauerhaften Platz in Bamberg

Die Großplastik "Langsamer Traum" des portugiesischen Künstlers Rui Chafes bekommt in Bamberg einen dauerhaften Standort. Die fast vier Meter hohe schwarze Eisenskulptur wird am Vormittag von der Oberen Brücke zum Platz vor der Bischofsmühle in die Nähe des Welterbezentrums umziehen, teilt die Pressestelle der Stadt Bamberg mit. Am neuen Platz wird das Kunstwerk dann dauerhaft zu sehen sein.

Enthüllung mit Künstler

Mit Hilfe von Spenden, Stiftungen und Sponsoren konnte die Stadt die Skulptur für 140.000 Euro ankaufen. Eine weitere Skulptur mit dem Namen "Ängstlicher Mond" hat der Künstler Chafes der Stadt daraufhin geschenkt. Sie hängt im Hain-Park in einem Baum über dem Fluss Regnitz. Am kommenden Montag ist die feierliche Enthüllung der Eisenskulptur vor der Bischofsmühle geplant, bei der auch der Künstler anwesend sein wird.

Skulpturenweg in Bamberg

Seit 1998 gibt es in Bamberg Ausstellungen mit modernen Großplastiken. Mit Hilfe von Spenden konnte immer wieder ein Kunstwerk in der Welterbestadt verbleiben. Auf diese Weise ist inzwischen ein Weg mit vielen Skulpturen in Bamberg entstanden. Darunter sind Werke von so bekannten Künstlern wie Fernando Botero, Igor Mitoraj, Joannis Avramidis und Jaume Plensa.