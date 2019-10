vor 21 Minuten

Großostheim: Rübenerntemaschine ausgebrannt

In Großostheim ist eine Rübenerntemaschine in Brand geraten. Der Fahrer konnte sich in Sicherheit bringen. Die rund 14 Tonnen schwere Maschine brannte aus. Am Rübenernter entstand laut Feuerwehr Totalschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.