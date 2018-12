Großostheim: Raubüberfall auf Postagentur – Täter auf der Flucht

Laut Polizeipräsidium Unterfranken betraten zwei mit Sturmhauben vermummte Männer gegen 17 Uhr die Postagentur in der Straße "Am Wildgraben". Sie bedrohten die Angestellten mit einem Messer und forderten Bargeld. Nach dem Erhalt des Geldes flüchteten die Männer in unbekannte Richtung. Eine sofort von der Aschaffenburger Polizei eingeleitete Fahndung, in der auch die Polizei aus dem benachbarten Hessen eingebunden war, verlief bisher erfolglos. Ein Angestellter des Schreibwarengeschäftes erlitt eine leichtere Verletzung und musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden.

Laut Zeugenbeschreibung waren beide Täter schwarz gekleidet, einer von ihnen etwa 190 Zentimeter groß und auffällig muskulös, der Zweite etwa 180 Zentimeter groß und von schmalerer Erscheinung. Die Polizei bittet um weitere Hinweise.