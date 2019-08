Großmehring: Jugendliche ins Gesicht geschossen

Der Zwischenfall hat sich bereits am Samstagabend (24.08.19) in Großmehring (Lkr. Eichstätt) ereignet. wie die Polizei erst heute mitteilte, wurde die 17-Jährige vermutlich aus einem Waldstück heraus von einer Kugel getroffen und im Gesicht verletzt. Die Polizei sucht nach dem unbekannten Täter und nach Zeugen des Vorfalls.

Vier Millimeter große Metallkugel

Die Jugendliche war in Begleitung eines 23-Jährigen kurz vor halb neun Uhr an einem Bach am Ortsrand von Großmehring unterwegs, als sie nach einem Knallgeräusch einen stechenden Schmerz im Gesicht verspürte. Der Bruder brachte das Mädchen ins Krankenhaus, wo Ärzte aus einer Wunde neben der Nase eine vier Millimeter große Metallkugel herausoperierten.

Schuss gezielt oder versehentlich?

Die Polizei wurde erst eine Stunde nach dem Vorfall verständigt. Die Fahndung blieb bislang erfolglos. Genauere Untersuchungen haben die erste Vermutung bestätigt, dass das Projektil aus einer Luftdruckwaffe stammt. Es spricht einiges dafür, dass der Schuss aus einem nahe gelegenen Waldstück abgefeuert wurde - ob gezielt oder versehentlich, ist unklar. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen Unbekannt.