Münchner Großmarkt leidet unter Corona-Beschränkungen

Eigene Lagerhalle

Wenn die Restaurants im Dezember weiter geschlossen bleiben, dann kann auch Francesco Fragiacomo nur etwa halb so viel verkaufen wie vor Corona. "Wirtschaftlich gesehen kann man die Corona-Krise schon zu den schwierigsten Krisen zählen, die das Unternehmen gesehen hat“, sagt er. Und das heißt was. Denn den Familienbetrieb "Mario Andretta“ gibt es schon seit 1900 in München. Fragiacomo hat keinen Stand in den Markthallen, sondern eine eigene Lagerhalle – ganz in der Nähe der sogenannten Kartoffelstraße.

Corona-konform Einkaufen im Drive-in

Und dort hat er eine ganz eigene Idee umgesetzt, damit sein Unternehmen die Corona-Krise übersteht: Ein Drive-in für frische Lebensmittel. Da gibt es zum Beispiel Obst und Gemüse to go. Die Idee hatten Francesco Fragiacomo und sein Team schon länger. Als im Frühjahr dann klar war, dass bald die Restaurants schließen müssen, haben sie die Idee an einem einzigen Wochenende umgesetzt.

Online kann man jetzt Lebensmittelkisten vorbestellen. Sieben Kilo Obst beispielsweise kosten 19,50 Euro. Aber es gibt auch Büffelmozzarella und Weißwurst auf Bestellung. Mittwochs und samstags ist dann Abholtag. 100 Kisten verkauft Fragiacomo, zweimal pro Woche.

Einer seiner Stammkunden ist Engelbert Mittermeier. Im März hat er seine erste Bestellung abgeholt. Er schätzt nicht nur die Qualität der Waren, sondern auch, dass die Abholung Corona-konform funktioniert. "Ich muss nicht in einen Supermarkt gehen, sondern bin hier beim Drive-in an der frischen Luft“, sagt er.