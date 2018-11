Großkontrolle am Münchner Hauptbahnhof

Bis zum Mittag wurden 90 Menschen am Münchner Hauptbahnhof kontrolliert. 40 Platzverweise wurden erteilt - darunter gingen 22 an Bettler und fünf an Obdachlose, zudem gab es 13 Platzverweise wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Einige der Kontrollierten erhielten auch Anzeigen. Insgesamt sind heute mehr als 100 Einsatzkräfte zeitgleich am Hauptbahnhof.

Letzte Großkontrolle: über 1.000 Menschen überprüft

Anfang Mai fand die letzte Großkontrolle im Bahnhofsviertel statt: Damals wurden in rund 17 Stunden mehr als 1.000 Menschen kontrolliert. 250 von ihnen erhielten einen Platzverweis. 30 Straftaten wurden angezeigt, es waren überwiegend Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz.