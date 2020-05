Großheubach: Hühnerhalter fühlt sich von Behörden alleingelassen

Hühnerhalter Christoph Repp aus Großheubach im Landkreis Miltenberg möchte in seinem Hofladen neben Eiern und Nudeln aus eigener Herstellung auch frisch geschlachtete Hühner verkaufen. Außerdem möchte er eine Betriebswohnung errichten. Doch Genehmigungen dafür erhält er nicht. Stattdessen werden seine Tiere 300 Kilometer weit zu einem Schlachter gebracht. Seit sechs Jahren bemüht sich Repp um eine Baugenehmigung und eine Zulassung.

Auf der Hühnerfarm auf einer Anhöhe oberhalb von Großheubach leben 6.000 Tiere. 500 Hühner hält Repp aktuell in Freilandhaltung, 5.500 in Bodenhaltung. "Seit 2014 versuchen wir, hier eine landwirtschaftliche Betriebswohnung zu bauen, Umkleiden, Sozialräume und Duschen. Seitdem findet nichts mehr statt", berichtet Repp.

Landratsamt hält Baupläne für überdimensioniert

Matthias Krah, Bauamtsleiter im Miltenberger Landratsamt, steht dem Vorhaben kritisch gegenüber. Er bezeichnet Repps Baupläne als überdimensioniert. "Aktuell ist eine Betriebsleiterwohnung mit 130 Quadratmetern Wohnfläche beantragt. Dazu gibt es im Erdgeschoss Sozialräume, Verkostungsräume und Büroräume, die nochmal 200 Quadratmeter ausmachen. Das ist eine Flächeninanspruchnahme, wo wir sagen müssen: Im Außenbereich lässt sich das nicht rechtfertigen!" Möglich wäre dagegen eine 30 bis 40 Quadratmeter große Wohnung, sagt Krah. Eine permanente Anwesenheit sei nicht notwendig." Der Arbeitsaufwand ist einer der wesentlichen Aspekte, um beurteilen zu können, ob eine Betriebsleiterwohnung an so einem Standort nötig ist. Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten kam zu dem Ergebnis, dass ungefähr 1.400 Jahres-Arbeitsstunden in dem Betrieb von Herrn Repp anfallen."

Tatsächliche Arbeitsstunden stellen sich als Knackpunkt heraus

Dem Gutachten des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten liegt ein Wert von täglich drei Sekunden pro Huhn zugrunde. Repp hält diesen Wert für zu gering. Sein Mitarbeiter Herbert Bleifuß pflichtet ihm bei: "Nach den Hühner schauen, nach Wasser, Futter, Eier abnehmen, viele gehen kaputt – muss ja alles aussortiert werden. Drei Sekunden pro Huhn sind unmöglich."

Repp hat seinerseits ein eigenes Gutachten in Auftrag gegeben. Darin hat der Sachverständige von der Landwirtschaftskammer NRW beinahe doppelt so vielen Arbeitsstunden errechnet. "Drei Sekunden funktionieren bei Hühnerfarmen, die eine halbe Millionen Hühner haben – da schrumpft sich die Zeit runter. Wir brauchen hier eine Ganztagesbetreuung!"

Ohne Sozial- und Sanitärräume keine Schlachtung vor Ort

Repps zweites Anliegen ist es, Hühner am Hof schlachten zu lassen. Doch ohne bauliche Veränderungen ist das nicht möglich. "Die mobile Schlachterei kann nicht zu uns kommen, weil wir keine Sozialräume, kein heißes Wasser haben." Derzeit sieht Repp aber keine Entwicklungschancen – weder für seine Farm noch für den Hofladen samt Nudelmanufaktur.

