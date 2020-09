Großfahndung nach Tankstellen-Einbruch in Esselbach

Polizei-Großaufgebot im Landkreis Main-Spessart: Einsatzkräfte aus Unterfranken und Hessen fahnden aktuell nach fünf mutmaßlichen Einbrechern in eine Tankstelle. Auch ein Polizeihubschrauber ist im Einsatz. Die Polizei bittet die Bevölkerung außerdem darum, im Bereich Esselbach/Marktheidenfeld keine Anhalter mitzunehmen.

Männer flüchten mit dunklem Auto ohne Kennzeichen

Gegen 04.30 Uhr hatte die Pächterin einer Tankstelle in der Dorfstraße die Einsatzzentrale verständigt. Laut der Frau haben mehrere Personen in die Tankstelle eingebrochen. Die Täter hatten, als die Frau vor Ort ankam, außerdem die Scheibe des Autos der Frau beschädigt. Anschließend fuhren drei der vermutlich fünf Täter mit einem dunklen Auto ohne Kennzeichen in Richtung Rohrbrunn davon. Die anderen zwei Männer flüchteten zu Fuß.

Fluchtfahrzeug auf A3 entdeckt, Diebesgut sichergestellt

Auf der A3 in Richtung Frankfurt hat die Polizei bereits ein passendes Fluchtfahrzeug entdeckt und wollte es anhalten. Um der Kontrolle zu entgehen, fuhren die mutmaßlichen Täter an der Anschlussstelle Seligenstadt von der Autobahn herunter. "Im Bereich eines dortigen Kreisverkehrs verunfallte das Fahrzeug und die drei Fahrzeuginsassen flüchteten zu Fuß in ein dortiges Wohngebiet", teilt die Polizei mit. Im Unfallauto konnten die Beamten Diebesgut aus der Tankstelle finden, das samt Auto vor Ort sichergestellt wurde.