Großfahndung im Kreis Regensburg – Flüchtiger gefasst

Eine Großfahndung der Polizei nach einem flüchtigen Mann im Raum Brunn ist beendet. Das teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz am Mittwochvormittag mit.

Flucht vor Kontrolle

Der Gesuchte war am frühen Morgen mit einem anderen Mann in einem Auto auf der A3 in Richtung Nürnberg mit hoher Geschwindigkeit vor einer Kontrolle geflüchtet, so der Sprecher. Den Fahrer konnte die Polizei schließlich stellen.

Suche auch mit Hubschrauber

Der Beifahrer soll zunächst zu Fuß weiter geflohen sein. Ihn nahmen die Beamten später im Zuge der Großfahndung nahe Brunn fest. Bei der Suche kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz. Warum die beiden Männer vor der Polizei flüchteten, ist noch unklar.