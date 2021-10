Großfahndung erfolgreich: Traktorfahrer nach Unfall gefunden

Die wegen eines vermissten Traktorfahrers eingeleitete Großfahndung der Polizei im Landkreis Kulmbach ist erfolgreich gewesen. Der 70-Jährige wurde in einem Waldstück bei Marktschorgast leicht verletzt aufgefunden, teilte die Polizei mit.

Marktschorgast: Traktorfahrer verbringt eine Nacht im Wald

Dort habe der Mann nahe der Unfallstelle, wo er mit seinem Traktor verunglückt war, die vergangene Nacht verbracht. Für die Bergung des Traktors muss die A9 kurzzeitig gesperrt werden, teilte die Polizei weiter mit. Diese Maßnahme soll in den kommenden Tagen umgesetzt werden.

Der 70-Jährige war am Freitagabend gegen 23 Uhr mit seinem Fahrzeug auf einem Feldweg in Richtung A9 gefahren. Als der Mann nicht wieder zu seinem Wohnhaus im Marktschorgaster Gemeindeteil Rohrersreuth zurückgekehrt war, suchten Familienangehörige nach dem Rentner. Weil er auch am Morgen noch nicht aufgetaucht war, wurde die Polizei verständigt. Diese hatte zunächst nur den verunfallten Traktor gefunden. Im Laufe der Suchaktion wurde unter anderem Unterstützung von Suchhunden, einem Hubschrauber und der Bergwacht hinzugerufen.

Weshalb der 70-Jährige so spät mit dem Traktor unterwegs war, sei derzeit nicht bekannt, sagte der Sprecher. Unklar war zunächst auch, warum der Mann die Nacht in dem Waldstück nahe der Unfallstelle verbrachte und nicht nach Hause lief. Möglicherweise habe er sich verlaufen, hieß es.