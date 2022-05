Großes Stühlerücken nach Siblers Wahl zum Landrat

Personalwechsel im Bayerischen Landtag, Deggendorfer Kreistag und Plattlinger Stadtrat: Nach der Wahl des früheren Wissenschaftsministers Bernd Sibler von der CSU zum neuen Landrat von Deggendorf, muss dieser sein Landtagsmandat abgeben. Gleichzeitig scheidet Sibler auch aus dem Deggendorfer Kreistag und aus dem Stadtrat seiner Heimatstadt Plattling aus.

Vorgänger als Nachrücker

Erster Nachrücker im Deggendorfer Kreistag für Sibler wäre der ausgerechnet ehemalige Landrat Christian Bernreiter (CSU). Bernreiter hatte durch seinen Wechsel ins bayerische Kabinett als Bau- und Verkehrsminister die Landratsneuwahl im Landkreis Deggendorf erst notwendig gemacht. Ob Bernreiter das Mandat annimmt, stehe allerdings noch nicht fest, sagte ein Sprecher des Landratsamtes auf BR-Anfrage.

Hans Ritt geht in den Landtag

Nachrücker für Bernd Sibler als Abgeordneter im Bayerischen Landtag ist Hans Ritt (CSU) aus Straubing, wie eine Sprecherin des Bayerischen Landtags bestätigte. Straubings Oberbürgermeister Markus Pannermayr (CSU) freut sich auf Facebook über den Wiedereinzug Ritts in den Landtag: "Es ist gut für Straubing, wenn wir neben Josef Zellmeier wieder einen zweiten Landtagsabgeordneten haben, der unsere Heimat in München vertritt", schreib Pannermayr.

Seit mehr als 25 Jahren Stadt- und Kreisrat

Bernd Sibler war bisher auch Stadtrat in seiner Heimatstadt Plattling – auch dieses Mandat wird er nach seiner Wahl zum Landrat niederlegen. Sibler gehörte dem Stadtrat seit dem Jahr 1996 an. Im selben Jahr war er auch in den Deggendorfer Kreistag gewählt worden.