Großes Schuljubiläum in Hammelburg

Vor 350 Jahren, im Jahr 1669, wurde durch einen Vertrag des Rats der Stadt Hammelburg und des örtlichen Franziskanerkonvents eine Schule errichtet, die nach dem Ende des 30-jährigen Krieges wieder ein gymnasiales Bildungsniveau in Hammelburg sicherstellen sollte. Nachdem das Franziskaner-Gymnasium im Zuge der Säkularisation aufgelöst worden war, wurde es 1844 als Königlich Bayerische Lateinschule wiedereröffnet. Es war die unmittelbare Vorgängerschule des heutigen Frobenius-Gymnasiums. Namensgeber der Schule ist der Verleger und Buchdrucker Johann Froben, der um 1460 in Hammelburg geboren wurde.

Erlös des Festes wird gespendet

Die Jubiläumsfeierlichkeiten beginnen Freitagnachmittag mit einem öffentlichen Schulfest, zu dem die Bevölkerung herzlich eingeladen ist. Bis 18 Uhr erwartet die Besucher ein buntes Programm mit Beiträgen aller Klassen, Showeinlagen und Theateraufführungen. Anschließend spielt die Band 3-STYLE. Der Erlös des Fests wird an das Kinderhilfswerk UNICEF gespendet. Der Eintritt ist frei.

Gottesdienst und offizieller Festakt

Am Samstag folgt dann der offizielle Festakt mit geladenen Gästen im Hammelburger Kloster Altstadt. Beginn ist um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst. Um 11 Uhr schließt sich der Festakt an, zu dem unter anderem auch Kultusstaatssekretärin Anna Stolz erwartet wird. Sie kommt in Vertretung von Kultusminister Michael Piazolo.