Großes Schaufeln in der Chiemgau-Arena vor dem Biathlon-Weltcup

Allein seit der vergangenen Nacht ist in Ruhpolding im Landkreis Traunstein erneut über 40 Zentimeter dazu gekommen. Die Schneedecke hat sich – Stand Donnerstagmittag – auf insgesamt 1,70 Meter erhöht. Rund 100 Menschen sind im Einsatz, um Transportwege offen zu halten, Tribünen, Essenshütten oder Wachskabinen von den Schneebergen zu befreien.

Tribünen schon dreimal abgeschaufelt

Alleine die Tribünen wurden bereits drei Mal komplett per Hand abgeschaufelt. Jetzt sollen Gebirgsjäger zur Unterstützung kommen. Eine Anfrage wurde bereits gestellt. Wann die Unterstützung durch die Bundeswehr kommt, ist noch nicht klar. Auch die Mitglieder des Skiclubs und Freiwillige sind aufgerufen, sich an den Schaufelmaßnahmen zu beteiligen.

Arena-Chef: Noch nie so viel Schnee in so kurzer Zeit gefallen

Weil zurzeit alle Schaufeln im Einsatz sind, wird darum gebeten, selber eine Schneeschaufel mitzubringen. Der Chef der Chiemgau-Arena, Engelbert Schweiger, gibt sich gelassen und voller Zuversicht, wenngleich er zugibt, dass noch nie in so kurzer Zeit so viel Schnee gefallen ist wie in den vergangenen Tagen. Der Kartenverkauf laufe sehr gut, noch sei alles im grünen Bereich.