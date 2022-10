> Großes Medieninteresse bei Prozessauftakt in Bayreuth

Ein perfider Mordplan aus Hass auf die eigenen Eltern? So sieht es die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklage zum mutmaßlichen Doppelmord von Mistelbach. Die Gewalttat aus dem Januar sorgte für viel Aufsehen, der Andrang am Gericht war groß.