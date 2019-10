07.10.2019, 10:47 Uhr

Großes Interesse: Neue Saison der Volksmusikakademie Freyung

Ein Angebot für Profis und Einsteiger: Die Volksmusikakademie in Freyung startet mit einem großen Angebot in die neue Saison. Die Nachfrage ist groß und damit auch die Wahrscheinlichkeit, dass musikalische Traditionen in Bayern weiterleben können.