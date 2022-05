Großereignis: Tausende Läufer starten beim Regensburg Marathon

Viel Arbeit für die Polizei

Auch die Polizei wird verstärkt im Einsatz sein. Wie Ursula Fendl von der Verkehrspolizeiinspektion Regensburg auf BR Anfrage am Sonntag mitteilt, sind 31 Beamte im Einsatz. Sie greifen besonders an neuralgischen Punkten den Ordnern und Feuerwehrkräften unter die Arme. "Ansonsten versuchen wir, das ganze unfallfrei über die Bühne zu bekommen", so Fendl.

Erwartet werden auch viele Zuschauer: Besonders im Start/Ziel-Bereich sind schon viele gekommen, die die Läufer anfeuern.