Großer Zulauf bei Fridays for Future-Demonstration in Augsburg

Zahlreiche Fridays for Future-Anhänger sind bei strahlendem Sonnenschein durch die Augsburger Innenstadt gezogen, um ein Zeichen für mehr Klimaschutz zu setzen. Die Veranstalter sprechen von mindestens 1.500 Teilnehmern – deutlich mehr als bei der vergangenen Kundgebung vor zwei Wochen. Die Polizei schätzt, dass sich anfangs mindestens 500 Menschen beteiligt haben, gegen Ende sollen es 1.000 gewesen sein.

Fridays for Future will Kohleausstieg bis 2030

Fest steht, dass der Königsplatz bei der Auftaktkundgebung am Mittag voller Menschen war. Den Organisatoren ging es nach eigenen Worten darum, kurz vor der Europawahl möglichst viele Menschen zu erreichen. Konkret fordern sie beispielsweise einen Kohleausstieg bis 2030 – also früher als von der Bundesregierung geplant.

Forderungen nach dem Ende klimaschädlicher Subventionen

Außerdem verlangen sie eine "echte Verkehrswende" sowie eine nachhaltige Agrarpolitik und ein Ende "klimaschädlicher Subventionen". Gerade in Sachen Landwirtschaft sehen sie die EU und das Europäische Parlament in der Pflicht, weil über Fragen der Agrarpolitik weitgehend auf EU-Ebene entschieden wird.

Demonstrationen auch im Allgäu und Donauwörth

Fridays for Future-Demos hat es am Freitag (24.05.2019) auch im restlichen Schwaben gegeben. Die Schülerinnen und Schüler riefen in Donauwörth, Kempten und Lindau zum Protest auf. In Sonthofen trafen sich die Demonstranten nach der Schule um 13.30 Uhr vor dem Rathaus. Sie forderten Menschen jeden Alters zur Teilnahme an der Demonstration auf. Weltweit wurde heute in über 107 Ländern protestiert – in Deutschland waren in über 250 Städten Fridays for Future-Demonstrationen geplant.