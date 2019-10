Großer Zapfenstreich der Panzerdivision in Veitshöchheim

Großer Zapfenstreich auf dem Schlossplatz in Veitshöchheim im Landkreis Würzburg: Mit 200 Soldaten und 1.200 Gästen hat die 10. Panzerdivision der Bundeswehr ihr 60-jähriges Bestehen gefeiert. Vor Ort waren hochrangige Gäste aus Politik, Wirtschaft, Bundeswehr und Anwohner.

Zapfenstreich mit Militärmusik und Fackeln

Der Spielmannszug wurde von Soldaten mit Gewehren und Fackeln begleitet. Mit der Feierlichkeit drücken die Soldaten ihre Verbundenheit mit den Bürgern der Region aus. Vor dem Zapfenstreich gab es einen Festakt und einen Empfang.

💡 Was ist ein Großer Zapfenstreich?

Ein Großer Zapfenstreich gilt in der Bundeswehr als höchstes militärisches Zeremoniell. Er dauert etwa 20 Minuten und wird vor allem abgehalten, um Persönlichkeiten wie Bundespräsidenten oder Minister zu ehren, vereinzelt aber auch bei Jubiläen oder zum Abschluss großer Manöver. Geschossen wird bei einem Großen Zapfenstreich nicht.

Bundeswehr in Veitshöchheim

Die 10. Panzerdivision hat in Veitshöchheim ihren Hauptsitz. Sie ist an 27 weiteren Standorten in Deutschland und Frankreich stationiert. Rund 20.000 Soldaten und zivile Mitarbeiter sind Teil des Heeresgroßverbandes. Laut Bundeswehr haben sie sich im In- und Ausland bei Übungen und im Einsatz sowie bei der Katastrophenhilfe bewährt.

1959 war die damalige 10. Panzergrenadierdivision in Sigmaringen in Baden-Württemberg aufgestellt worden. Anfang der siebziger Jahre erfolgte die Umbenennung in 10. Panzerdivision. 2011 war sie aufgelöst, umstrukturiert und in Veitshöchheim neu aufgestellt worden. In der Balthasar-Neumann-Kaserne in Veitshöchheim sind neben der Panzerdivision auch die Stabs- und Fernmeldekompanie der Division, das Heeresmusikkorps, ein Materialprüfertrupp, Feldjäger und Sanitäters stationiert.