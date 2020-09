Großer Würzburger Faschingszug und weitere Umzüge wohl abgesagt

Der "Main-Post" zufolge hat Zugmarschall Michael Zinnhobel von der 1. Karnevalsgesellschaft Würzburg nicht nur den Würzburger Faschingszug, sondern auch den "Sturm aufs Rathaus", den folgenden Kindermaskenzug und den Heidingsfelder Faschingszug abgesagt.

In den vergangenen Jahren hatten am Würzburger Faschingszug 150 bis 170 Gruppen und Kapellen und bis zu 100.000 Zuschauer teilgenommen. Die Veranstalter bezeichnen ihn deshalb gerne als größten Umzug in Süddeutschland. Viele Gruppen hätten in diesem Jahr aber bereits ihre Teilnahme für 2021 abgesagt, zitiert die Zeitung Zugmarschall Michael Zinnhobel.

Auch kein Umzug in Schweinfurt und Karlstadt

Dem Verein sei das Risiko, dass der Zug geplant und dann am Ende von der Politik abgesagt werde, zu hoch gewesen. Auch andere Vereine aus der Region haben ihre Veranstaltungen bereits abgesagt, etwa der Traditionsclub "Schwarze Elf" aus Schweinfurt mit seinen neun Sitzungen und über 5.000 Gästen oder der Faschingszug der KaKaGe in der Faschingshochburg Karlstadt am Main. Einige Faschingsvereine überlegen aber noch, kleinere Veranstaltungen ohne Publikum oder eine Online-Sitzung auszurichten.