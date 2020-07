Großer Verlust auch bei Wirecard-Aktionären in der Oberpfalz

Knapp zwei Milliarden Euro - das sind die Jahreshaushalte von Regensburg, Passau und Landshut zusammengerechnet. Genau so viel Geld ist bei dem bayerischen Unternehmen Wirecard nicht mehr aufzufinden. Die großen Verlierer des Skandals sind vor allem die Aktionäre und davon gibt es auch welche in der Oberpfalz. Drei davon äußerten sich im BR-Interview - sie wollen anonym bleiben.

Hoffnung auf Anstieg

Gekauft haben sie die Aktien zu verschiedenen Zeitpunkten. Aktionär A und Aktionär B haben sich entschieden am 18. Juni zu investieren, das war an dem Tag, an dem der Aktienkurs des Unternehmens von über 100 Euro auf weniger als 50 Euro eingestürzt ist.

Die Investitionen waren geplant und wurden als Spekulationsobjekt genutzt. "Ich konnte irgendwie nicht glauben, dass knapp zwei Milliarden Euro einfach nicht auffindbar sein sollen. Deswegen habe ich darauf gehofft, dass der Kurs so schnell wie er gefallen ist, auch zum Teil wieder steigen könnte", so der Oberpfälzer Aktionär B.

Investiert und fast alles verloren

Beide haben um die 200 Euro investiert, von dem Geld ist nun fast nichts mehr da. Erhofft haben sie sie sich einen schnellen Gewinn und ein starkes Wachstum der Aktien. Aber Einsicht ist da:

"Mit einem starken Wachstum ist auch ein hohes Risiko verbunden. Im Endeffekt habe ich die falsche Entscheidung getroffen aber man kann es nicht ändern." Aktionär A

Doch auch vor dem Skandal um die Luftbuchungen wurde groß in Wirecard-Aktien investiert. Das hat Aktionär C gemacht. Er hat Anfang Mai 2.600 Euro in Wirecard-Aktien investiert. Für ihn eine menge Geld, das nun zum Totalverlust wurde. Die Enttäuschung ist groß aber laut dem Kleinaktionär "legt sich die Stimmung nach ein bis zwei Wochen wieder und man kann des Verlust als Verlusttopf aufbauen für neue Aktiengewinne."

Chance das Geld wieder zubekommen ist gering

Die Aktien nun zu verkaufen lohnt sich nicht mehr und die Chance das Geld zurückzubekommen stehen schlecht, vor allem für Kleinaktionäre.

Das bestätigt der Pressesprecher der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, Jürgen Kurz: "Der Klageweg lohnt sich erst ab einem hohen Verlust. Pauschal würde ich sagen ab 20.000 Euro oder mehr."

Kurz rät Großaktionären: "Suchen Sie sich Ihre Unterlagen heraus und schauen sie, dass sie aktuelle Informationen zu dem Thema bekommen. Ich würde nicht gleich in eine Klage reinrennen, sondern die Optionen abwarten, die jetzt im Laufe der Zeit noch kommen werden", wie zum Beispiel das Anschließen an eine Sammelklage.