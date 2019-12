Großer Polizeieinsatz nach Familienstreit in Asbach-Bäumenheim

Am Donnerstagabend (5.12.) ist es laut Polizei kurz vor 18 Uhr bei einer Familie in der Bahnhofstraße zu einem heftigen Streit gekommen, in dessen Verlauf die Ehefrau zusammen mit einem Kind das Anwesen fluchtartig verlassen hat. Weil die Polizei die Information bekommen hatte, dass der 53-jährige Ehemann eine Schusswaffe bei sich führt und aggressiv ist, fuhren mehrere Streifenwagen und Unterstützungskräfte von benachbarten Dienststellen, unter anderem aus dem Raum Augsburg, zu dem Anwesen.

Nach Stunden - Ehemann stellt sich der Polizei

Der Mann, der sich im Wohnhaus aufhielt, konnte der Polizei zufolge gegen 21 Uhr überredet werden, das Haus zu verlassen. Er wurde in Gewahrsam genommen. Gegen ihn laufen Ermittlungen wegen des Verdachts der Bedrohung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Bislang hat die Polizei allerdings keine Waffe gefunden. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.