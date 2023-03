Großer Kornberg: Wohl auch 2023 kein Mountainbike-Park

Der geplante Mountainbike-Park auf dem Großen Kornberg im Fichtelgebirge wird auch 2023 nicht in Betrieb gehen. Das ist am Rande einer Sitzung des für die Planung verantwortlichen Zweckverbandes am Dienstagvormittag deutlich geworden. Der Hintergrund sind die noch immer laufenden Verfahren vor dem Verwaltungsgericht.

"Verfahrensfehler": LBV klagt gegen Mountainbike-Park

Der Landesbund für Vogelschutz (LBV) hatte gegen die vom Landratsamt Wunsiedel ausgestellte Baugenehmigung für den Mountainbike-Trailpark geklagt und zwar wegen "erheblichen Verfahrensfehlern und umfangreichen fachlichen und inhaltlichen Defiziten". Im Eilverfahren hatte das Verwaltungsgericht Bayreuth daraufhin im Februar 2022 einen vorläufigen Baustopp verhängt und Nachbesserungen gefordert.

Diese seien nun weitestgehend erfüllt und in die Baugenehmigung eingearbeitet, sagte der derzeitige Zweckverbandsvorsitzende, der Hofer Landrat Oliver Bär (CSU), im Gespräch mit dem BR. In den nächsten Wochen werde die überarbeitete Fassung erneut im Landratsamt Wunsiedel öffentlich ausgelegt, so Bär weiter.

Mit den dazugehörigen Fristen und der Bauzeit des Mountainbike-Parks an sich, die das zugehörige Unternehmen auf etwa drei Monate plus einen Monat Vorlaufzeit schätzt, ist eine Eröffnung noch 2023 damit nahezu ausgeschlossen. Wenn alles aus Sicht des Zweckverbandes ideal laufe, sei der Bau aber im aktuellen Jahr theoretisch noch möglich, so Bär. Es sei aber wahrscheinlicher, dass dieser erst im Frühjahr 2024 starten könne.

Trailpark soll Mountainbiker auf den Großen Kornberg locken

Auf dem Großen Kornberg soll nach den Plänen des Zweckverbandes, der aus den umliegenden Landkreisen und Städten besteht, ein Trailpark für Mountainbiker entstehen. So sollen bis zu 10.000 Besucher zusätzlich pro Jahr angelockt und ein Ganzjahresbetrieb ermöglicht werden.

In das Gesamtprojekt, zu dem auch die bereits neu gebauten Elemente Kornberghaus, Zufahrtsstraße und Zauberteppich zählen, hat der Zweckverband seinem aktuellen Haushaltsbericht zufolge seit 2019 rund neun Millionen Euro investiert. Weitere 2,1 Millionen Euro sollen im aktuellen Jahr dazukommen. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Baukosten für den noch ausstehenden Mountainbike-Trailpark.