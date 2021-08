Großer Empfang für Gold-Sportlerin Lisa Brennauer in Durach

Durach ist stolz auf seine Ausnahmesportlerin und hat seine Olympionikin Lisa Brennauer mit großer Begeisterung zuhause empfangen. Bei der Feier zeigte sich die Goldmedaillengewinnerin im Bahnrad-Fahren überwältigt: "Wahnsinn, hier so empfangen zu werden". Lisa Brennauer erklärte, sie sei mit tollen Erinnerungen aus Tokio in ihre Heimat zurückgekommen: "Das waren supertolle olympische Spiele". Dem Bayerischen Rundfunk sagte Brennauer, sie habe sich nach ihrem Sieg erst versichern müssen, ob die letzten Tage wahr oder nur ein Traum gewesen seien. "Ich hatte die Medaille fast die ganze Zeit bei mir. Am ersten Morgen habe ich erst nachschauen müssen, ob sie noch da ist", so die Sportlerin.

Unterschrift im goldenen Buch

Brennauer war am Abend von etwa 200 Gästen in ihrer Heimatgemeinde Durach bei Kempten empfangen worden, unter anderem von der Musikkapelle, der Feuerwehr und den Gemeinderäten. Die Sportlerin trug sich auch in das Goldene Buch der Gemeinde ein. Lisa Brennauer hatte am Dienstag bei den Olympischen Spielen in Tokio im Vierer der Frauen bei den Bahnrad-Wettbewerben Gold gewonnen. Brennauer besiegte mit Franziska Brauße, Lisa Klein und Mieke Kröger im Finale Großbritannien.