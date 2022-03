Großer Einsatz in Fürther Straße: Stichflamme aus Bank

Nachdem es am Morgen eine Stichflamme in einer Bankfiliale in Nürnberg gegeben hat, musste die Polizei das Haus räumen. Die Fürther Straße wurde in Fahrtrichtung Fürth abgesperrt. Es kommt zu größeren Verkehrsbehinderungen.