Großer CSD-Umzug in Nürnberg – BR-Buntfunk erstmals mit dabei

Bereits seit Donnerstag feiert Nürnberg den Christopher Street Day. Heute werden dann wieder mehrere Tausend Teilnehmer zur großen CSD-Parade – dem Höhepunkt des Wochenendes – erwartet. Bei dieser Polit-Parade wird erstmals die neue Diversity–Gruppe "BR-Buntfunk" des Bayerischen Rundfunks mitlaufen. Der Nürnberger CSD ist nach München der zweitgrößte in Bayern und lockt jedes Mal mehrere Tausend Besucher an. Diese feiern anschließend auf dem Jakobsplatz ein buntes Kulturprogramm.

CSD zum 22. Mal in Nürnberg

Der Förderverein Christopher Street Day Nürnberg veranstaltet in diesem Jahr zum 22. Mal in Folge den CSD in Nürnberg. Er steht wie überall unter dem Motto: "50 Jahre Stonewall – Pride – Aufstände New York".

Am 28. Juni 1969 war es in New York nach einer Polizeirazzia in der Bar "Stonewall Inn“ zum Aufstand von Schwulen und Lesben mit Straßenschlachten in der Christopher Street gekommen. Wegen des Jubiläums ist das Rahmenprogramm in Nürnberg besonders umfangreich und hat schon mit einem Rathausempfang am 6. Juli begonnen.