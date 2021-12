Großer Corona-Ausbruch in JVA Straubing

In der JVA Straubing gibt es erneut einen größeren Corona-Ausbruch mit derzeit 55 positiv Getesteten. Deswegen findet am Mittwoch eine Reihentestung von Bediensteten und Gefangenen statt.

Möglicherweise viel mehr Infizierte

Die Zahl der Positiven könnte sich also noch erhöhen. Das bestätigte der stellvertretende Leiter der JVA, Marcus Hegele, dem BR auf Anfrage. Die bisher 55 positiv getesteten Gefangenen sind isoliert und in Quarantäne, heißt es. Es werde eng mit dem Gesundheitsamt zusammengearbeitet. Wegen des Corona-Ausbruchs finden derzeit keine Freizeitveranstaltungen für die Gefangenen statt, ebenso gibt es keine Besuche. Wie Hegele dem BR sagte, reagieren die Gefangenen verständnisvoll. Es werde alles unternommen, um den Ausbruch in den Griff zu bekommen, so Hegele. Es ist nicht der erste Corona-Ausbruch in der Straubinger JVA: Bereits im April dieses Jahres hatte das Gefängnis mit Corona-Infektionen zu kämpfen. Und auch in anderen bayerischen Justizvollzugsanstalten ist Corona ein Problem.

Landtagsgrüne: Corona in den Gefängnissen ein Problem

Deswegen hatten die Grünen im Landtag vor kurzem eine Anfrage an die Bayerische Staatsregierung gestellt, wie viele Menschen seit Beginn der Pandemie in bayerischen Gefängnissen mit Corona infiziert wurden. Auffällig sei vor allem die JVA Bernau, so Stephanie Schuhknecht, stellvertretende Fraktionsvorsitzende im bayerischen Landtag. In der JVA Bernau wurden sowohl langfristig als auch am Stichtag 6. Dezember 2021 die meisten Infektionen gemeldet.

Grüne: Aktuell geltende 3G-Regel reicht nicht aus

Die aktuell geltende 3G-Regelung für Bedienstete in bayerischen Justizanstalten reicht nach Ansicht der bayerischen Grünen nicht aus, um Gefangene vor einer Corona-Infektion zu schützen. Die JVA Bernau sei bereits bei früheren Anfragen der Grünen durch eine unterdurchschnittliche Impfquote aufgefallen: "Dort waren zum 1. September 2021 über 60 Prozent der Gefangenen nicht geimpft", sagte Stephanie Schuhknecht dem BR. Gefängnisse seien ein besonders sensibler und schützenwerter Bereich mit oft beengten räumlichen Gegebenheiten. Um die Insassen vor Ansteckung zu schützen, fordern die Grünen eine erweiterte Testpflicht für Beschäftigte mit Gefangenenkontakten.

Zudem verlangen die Grünen Maßnahmen, um die Impfquoten unter den Beschäftigten und Inhaftierten in bayerischen JVA zu erhöhen: "Dabei steht auch die Staatsregierung in der Verantwortung. Leider wurde es versäumt, die Anstaltsärzte frühzeitig bei der Durchführung der Impfungen mit einzubinden. Das rächt sich jetzt", so Schuhknecht. Solange es noch keine allgemeine Impfpflicht gebe, müssten die Justizvollzugsanstalten nochmals intensiv bei Bediensteten und Gefangenen für die Impfung werben.

Ein Argument dabei könnte auch sein, dass die derzeit ausgesetzten Maßnahmen wie Hafturlaub, Freigang und Ausgänge mit und ohne Begleitung ausgesetzt seien. "Das erschwert auf Dauer die Resozialisierung gravierend", resümiert die Grünen-Abgeordnete.

💡 Hintergrund:

Laut der Antwort des Bayerischen Justizministeriums auf die Anfrage der Grünen hatten sich bis zum Stichtag 6. Dezember 2021 in Bayern 594 JVA-Bedienstete und 551 Gefangene mit dem Coronavirus infiziert. Besonders viele Corona-positive Bedienstete gab es in den Gefängnissen Straubing (68), Bernau (62) und Landsberg am Lech (52). Bei den Infektionen von Gefangenen seit Beginn der Pandemie sticht die JVA Bernau mit 134 Infizierten heraus, gefolgt von Würzburg (59) und Straubing (57). Am Stichtag 6. Dezember waren 25 JVA-Bedienstete in Bernau und 20 in Landsberg am Lech erkrankt. In der JVA Bernau waren 37, in der JVA Kaisheim 25, in Würzburg 15 und in Landsberg am Lech zwölf Gefangene erkrankt. Das Staatsministerium der Justiz betont bei seiner Antwort auf die Anfrage, dass eine Infektionsquote aufgrund der sowohl bei Gefangenen als auch bei Bediensteten gegebenen Fluktuation statistisch nicht verlässlich angegeben werden kann.