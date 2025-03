Großer Arber verabschiedet sich vom Skiwinter

Am Großen Arber im Bayerischen Wald gibt es dieses Wochenende die letzte Möglichkeit, in dieser Saison nochmal Ski zu fahren. Bis einschließlich Sonntag läuft der Skibetrieb am Großen Arber noch. Dann zieht auch auf dem Berg der Frühling ein.

Bis zu 90 Zentimeter Schnee und Plusgrade

Geöffnet ist zwar nicht mehr alles, aber sechs Pisten und zwei Lifte sind in Betrieb: die Gondelbahn und die Sonnenhangbahn. Schnee liegt laut Arberbergbahn noch immer genügend auf den Pisten: nämlich zwischen 70 und 90 Zentimeter. Am Wochenende soll es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) Temperaturen knapp über 0 Grad auf dem Arber geben – am Sonntag bis zu acht Grad Celsius.

Revision und Frühjahrsputz

Die Schneeschmelze am Großen Arber, der mit 1.456 Metern höchste Berg im Bayerischen Wald, wird also noch ein paar Wochen dauern. Trotzdem ist nach diesem Wochenende erst einmal Schluss mit dem Skibetrieb. Zwei Wochen lang werden dann alle Anlagen am Arber geschlossen. Es läuft die alljährliche Revision und die Überprüfung der Lifte.

Gondel macht an Ostern wieder auf

Für Fußgänger und Wanderer wird am Osterwochenende vom 17. bis 21. April und dann noch einmal am 26. und 27. April die Gondelbahn geöffnet. In den regulären täglichen Sommerbetrieb geht die Arberbergbahn erst ab 19. Mai.