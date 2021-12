Großer Ansturm auf Booster-Impfung per Drive-in in Nördlingen

Noch bevor Hausarzt Sebastian Völkl und sein Team um kurz vor 9 Uhr überhaupt die erste Spritze setzen, ist der Innere Ring in Nördlingen schon dicht. Von der Kaiserwiese, dem Festplatz, stauen sich die Autos hinaus auf die Straße. Für den Landkreis Donau-Ries ist es die bisher größte Corona-Impfaktion. Ohne Termin, kommen darf jeder. In einem Drive-in stehen fünf Ärztinnen und Ärzte bereit und verabreichen Booster-Impfungen mit dem Impfstoff von Moderna.

Bis zum Abend sollen es 800 Impfungen werden

1.500 Impfdosen stehen bereit, "ich hoffe, dass wir 800 bis heute Abend schaffen", sagt Hausarzt Sebastian Völkl dem BR. Das wäre tatsächlich viel. Zum Vergleich: Vergangene Woche sind im gesamten Landkreis 7.000 Impfungen verabreicht worden. Völkl hetzt von einem Auto zum nächsten und überprüft die Impfausweise, seine Kolleginnen und Kollegen überprüfen die Einwilligungsbögen und vorne setzen zwei Ärztinnen die Spritzen. "Wenn die Leute weiter so diszipliniert sind, sollten wir das schaffen. Wir stoppen jetzt gleich mal die Zeit", sagt Völkl.

Klare Regeln für Impfwillige

Denn die Aktion soll zum Impf-Turbo werden. Für die Impfwilligen gelten klare Regeln: Wer die Spritze will, muss Impfpass, Personalausweis und Versichertenkarte parat haben. Auch den Einwilligungsbogen vom Robert-Koch-Institut müssen die Impfwilligen schon daheim ausgefüllt haben und mitbringen.

Viele der Geimpften äußern sich überschwänglich

Auch wenn die Menschen in den Autos schon am Morgen teilweise eineinhalb Stunden warten, äußern sich viele dem BR gegenüber überschwänglich. "Ich finde super, dass die Ärzte das in ihrer Freizeit machen", sagt ein Mann. Ein paar Autos dahinter sagt ein anderer, der seine Mutter auf dem Beifahrersitz hat: "Meine Mutter kann nicht draußen drei Stunden im Stehen warten – so ist es viel besser!" Während eine Frau die Spritze gesetzt bekommt, sagt sie zur Ärztin: "Ich bin euch so dankbar!"

Hausarzt: "Es muss halt jeder das tun, was er kann!"

Für Hausarzt Sebastian Völkl ist klar: "Es muss halt jeder das tun, was er kann. Es ist eine Pandemie! Die betrifft uns alle!" Als Hausarzt sei er generell schneller mit dem Impfen als die Impfzentren, denn dort müsse das Personal für jede Impfung eine Viertelstunde zum Eintragen der Daten ins bayerische Impf-Portal BayImco einplanen. Niedergelassene Ärzte müssten dort zum Glück nichts ausfüllen, so Völkl.

Fünf Impfungen in eineinhalb Minuten

Die Stoppuhr gibt dem Arzt Recht: In gut eineinhalb Minuten sind fünf Menschen in drei Autos geimpft. Ein Mann kommt gleich im Kleinbus angefahren: "Das ist alles meine Familie, fünf werden geimpft!" Vor allem ältere Damen sitzen auf den Rückbänken. Das Mindestalter bei der Aktion beträgt 30 Jahre, weil ausschließlich Moderna verimpft wird. Im Anschluss an die Impfung werden die Autos auf einen Parkplatz gelotst, um dort eine Viertelstunde zu warten. In Notfällen sollen sie hupen und ein Arzt eile dann zur Hilfe.

Bis 17 Uhr gibt es in Nördlingen noch Booster-Impfungen

Im Laufe des Vormittags entzerrt sich die lange Autoschlange dann etwas. Aber nur, weil vorne weiter unter Hochdruck geimpft wird. Ärztin Isabell Christ kontrolliert die Einwilligungsbögen und läuft zügig von Auto zu Auto. Ist das Tempo über Stunden durchzuhalten? "Das wird anstrengend, aber ich hoffe es! Wir geben uns Mühe!", sagt Isabell Christ. Bis 17 Uhr wird heute noch auf der Kaiserwiese in Nördlingen geimpft.