Großer Anklang: virtuelles Wirtshaussingen aus Franken

Es ist Freitagabend, kurz vor 20.00 Uhr. Franz Josef Schramm kontrolliert nochmal Videokamera, Mikrofon und Netzwerkverbindung. Dann öffnet sein Sohn Ferdinand, der an einem zweiten Rechner assistiert, per Mausklick die Türen zur virtuellen Wirtshaushausmusik.

Es folgt ein freudiges Hallo, immer mehr Gesichter erscheinen auf Schramms Monitor. Sie schalten sich nicht nur aus ganz Franken zu, um an der Volkslieder-Singstunde teilzunehmen. Einzelne winken in Oberbayern und Schwaben in die Kamera, eine treue Mitsängerin sogar von Teneriffa aus.

Musikalische Online-Gemeinschaft

Bis zu 150 Menschen kommen so zur Volkslieder-Singstunde zusammen. Trotzdem ist es eine Art Familientreffen. Man kennt sich von Tanz-Workshops und Singfreizeiten vor der Pandemie und pflegt diese Kontakte nun schon seit einem ganzen Jahr via Internet.

Punkt 20.00 Uhr greift Schramm seine Gitarre und kündigt das erste Lied an: "Ach wenn doch alle Tag Kirmes wär!". Ein thüringisches Volkslied, erklärt er, stammt vermutlich aus Suhl. Er singt die erste Strophe und studiert es dann Zeile für Zeile mit den Hausmusikanten ein.

Gemeinsames Singen - bei ausgeschaltetem Mikrofon

Normalerweise würden sie sich gegenseitig hören, wenn sie singen "mit der Jule, mit der Spule, mit der Blechmusik…". Aber das ist beim virtuellen Wirtshaussingen nicht möglich. Zum einen würde wohl die Leitung zusammenbrechen, zum anderen gäbe es Rückkopplungen ohne Ende. Ganz zu schweigen von der Verzögerung, die es schlicht unmöglich macht, so viele sangesfreudige Menschen zu einem Chor zusammenzuführen.

Deshalb müssen alle ihre Mikrofone ausschalten. Mit Ausnahmen des Vorsängers, versteht sich. Wenn’s mal jemand vergisst, greift Sohn Ferdinand ein und schaltet den Teilnehmer stumm. Er betreut auch den Chat und signalisiert dann zum Beispiel seinem Vater, dass er dies oder jenes nochmals wiederholen sollte, weil es jemandem zu schnell ging.

Virtuelles Angebot hat "eingeschlagen wie eine Bombe"

Dass so eine Singstunde funktionieren könnte, hatte Schramm anfangs nicht für möglich gehalten. War es nicht immer gerade der persönliche Kontakt, der für das gemeinsame Musizieren so wesentlich schien? Und musste man sich nicht zwingend gegenseitig hören, um voneinander zu lernen und schließlich so etwas wie ein Erfolgserlebnis zu haben? Und doch war das alles in Zeiten von Kontaktbeschränkungen nun einmal nicht möglich.

Dann muss man eben die zweitbeste Möglichkeit wählen, sah der Volksmusikpfleger für Unter- und Mittelfranken ein. Er sprang ins kalte Wasser und ging nicht unter! Im Gegenteil, sagt Schramm: "Das Angebot schlug ein wie eine Bombe". Das Interesse war so groß, dass er gerade zu Beginn wöchentlich zum Online-Singen einlud. Jedes Mal schalteten sich mehr Menschen zu. Allein, als Ehepaar, Familie oder im kleinen Freundeskreis hielten sie die musikalische Leidenschaft wach.

"Bitte nicht noch eine Videokonferenz"

Isabel und Hans Diehm aus Kreuzwertheim waren von Anfang an dabei. Wenn auch zunächst nicht ohne Bedenken. Isabel Diehm ist Grundschulrektorin und muss beruflich schon an genügend Online-Terminen teilnehmen. Und jetzt auch noch nach Feierabend? Dagegen sträubte sich einiges in ihr. Doch "dem Franz Josef zuliebe haben wir‘s halt gemacht".

Jetzt möchten sie und ihr Mann Hans diese Abende nicht mehr missen. Sie freuen sich, die bekannten Gesichter zu sehen. Das wecke schöne Erinnerungen an die echten Treffen, bei denen man sich begegnet ist, sagen sie, und es nähre die Vorfreude darauf, dass es irgendwann wieder möglich sein wird.

Auch nach der Pandemie wird online gesungen

Natürlich freuen sich alle auf das gesellige Beisammensein eines ganz und gar analogen Wirtshaussingens. Denn den persönlichen Kontakt und das gemeinsame Klangerlebnis kann kein Computer der Welt ersetzen! Und dennoch: Auch jenseits von Corona soll es weiterhin Singstunden via Internet geben. Allein schon, weil sich der Teilnehmerkreis dabei erheblich erweitert. Denn für viele wäre die Anfahrt zum nächsten Wirtshaussingen viel zu aufwendig. Andere sind vielleicht nicht mehr so mobil und froh, von zuhause aus dabei sein zu können.

Wieder andere scheuen das gemeinsame Musizieren, weil sie fürchten, die Töne nicht zu treffen. Zuhause können sie voller Inbrunst auch falsch singen und trotzdem Spaß daran haben! Was Franz Josef Schramm aber vor allem zum Weitermachen motiviert, sind die dankbaren Rückmeldungen von Menschen, denen das virtuelle Wirtshaussingen geholfen hat, ihre pandemiebedingte Einsamkeit und sogar depressive Stimmung zu überwinden. Singen macht ja erwiesenermaßen glücklich!