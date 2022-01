Großer Andrang: Wander-Parkplatz am Dreisessel gesperrt

Der Dreissel im Landkreis Freyung-Grafenau war am Sonntag ein beliebtes Ausflugsziel. Er war so beliebt, dass die Zufahrt zum Parkplatz am Dreisessel gesperrt werden musste. Das Landratsamt möchte Rettungswagen im Notfall freie Fahrt ermöglichen.

Landratsamt: Parkplatz restlos überfüllt

Am Sonntag seien bei gutem Wetter besonders viele Besucher in das Wandergebiet im Dreiländereck Deutschland, Österreich, Tschechien gekommen, teilte das Landratsamt mit. Der Parkplatz für rund 200 Fahrzeuge sei restlos überfüllt gewesen.

Das Landratsamt empfiehlt Besuchern deshalb, andere Ausflugsziele zu wählen. Ein Behörden-Sprecher erinnerte an die beiden vergangenen Winter. Da sei der Andrang an dem gut 1.300 Meter hohen Berg zeitweise so groß gewesen, dass Rettungswege versperrt waren.