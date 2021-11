Großer Andrang vor Corona-Impfzentren in Bayern

Dienstagvormittag, halb elf: Bei Temperaturen im einstelligen Bereich stehen Menschen auf der Theresienwiese an. Auf gute 100 Meter ist die Schlange vor dem Impfzentrum schon angewachsen. Die steigenden Infektionszahlen, die jetzt in Bayern geltenden 2G-Regeln und die anstehenden Auffrischungsimpfungen sorgen für Nachfrage nach den Impfstoffen.

Personal und Räume für Impfungen fehlen

Auch in anderen bayerischen Regionen bestätigt sich das Bild: Vor den Nürnberger Impfzentren reihen sich die Menschen wie in München in langen Schlangen, ebenso in Fürth und Regensburg. In den Kreisen Tirschenreuth und Deggendorf ließen sich, verglichen mit den Vorwochen, dreimal mehr Menschen impfen.

Die Situation in Bayern ist aber eine ganz andere als zu Beginn des Jahres. Als damals die Impfzentren zum ersten Mal eröffnet wurden, war die Nachfrage zwar auch höher als das Angebot. Allerdings lag das damals an einem Mangel an Impfstoffen. Heute fehlt es dagegen eher an Personal und geeigneten Räumlichkeiten.

Impfzentren werden reaktiviert

In manchen Gegenden wurden Impfzentren vor Kurzem erst geschlossen oder zusammengelegt. Eine Frau in der Schlange auf der Theresienwiese kommt zwar eigentlich aus dem Landkreis München, sagt aber: "Unsere Impfzentren sind alle eingestampft worden, also bin ich jetzt gezwungen, nach München zu gehen." Am Nachmittag äußerte sich Ministerpräsident Markus Söder (CSU): Alle bayerischen Impfzentren sollen wieder in Betrieb genommen werden.

Söder für Impfungen ohne Priorisierung

Außerdem will die Staatsregierung alle Über-60-Jährigen anschreiben und zur Booster-Impfung einladen. Eine Priorisierung wie bei der ersten Impfung solle es dieses Mal aber nicht geben: "Es gibt keine Reihenfolgen. Wer kommt, wird geimpft", sagte Söder am Dienstag. Niemand solle ohne Impfung zurück nach Hause geschickt werden.

Appell von Ärzteverband: Erst Ältere und Kranke

Der Vorsitzende des Bayerischen Hausärzteverbands, Markus Beier, hält dagegen: Ältere und kranke Menschen bräuchten die Auffrischungsimpfung momentan dringender als Jüngere. Zumindest in den nächsten zwei Wochen gebe es in den Praxen einen Impfstoffmangel, sagte Beier gegenüber dem BR. Der Grund: Praxen können bisher nur alle zwei Wochen Impfstoff bestellen. Auch wenn das System jetzt umgestellt wird, Ärztechef Beier kritisiert: "Die Menschen in die Praxen zu lotsen und dann nicht für den Impfstoff zu sorgen, ist problematisch."

Registrierung vor Impfung online möglich

Egal ob Auffrischungs- oder Erstimpfung: Wer sich jetzt impfen lassen will, kann an vielen Orten auch einen Termin ausmachen und sich vorab auf einer Website des Bayerischen Gesundheitsministeriums registrieren. Das verkürzt die Wartezeiten vor den Impfzentren hoffentlich – damit bald niemand mehr für eine Impfung frieren muss.