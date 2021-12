Großer Andrang bei Impfaktion in Hofer Freiheitshalle

Große Resonanz auf die Impfaktion in der Hofer Freiheitshalle: Bereits zwei Stunden vor Start der Impfungen um 14 Uhr warteten die ersten Menschen vor der Halle. Insgesamt 1.200 Impfdosen standen zur Verfügung, um ohne Voranmeldung an Impflinge aus Stadt und Landkreis Hof und darüber hinaus verimpft zu werden. Auch zahlreiche Impfwillige aus Sachsen und Thüringen waren angereist, um sich eine Erst-, Zweit- oder Booster-Impfung abzuholen.

Nach wie vor niedrige Impfquoten

Personen aus Sachsen kritisierten in einer BR-Umfrage die ihrer Meinung nach schlechte Organisation der Corona-Schutzimpfungen in ihrer Heimatregion. Dort gebe es zu wenig Impfzentren und auch nicht ausreichend Informationen und Anmeldemöglichkeiten. Im Freistaat Sachsen liegt die Impfquote nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bei 58,2 Prozent - in Bayern sind es 67. Weit über dem Durchschnitt liegt die Region Hof. Dort haben fast 74 Prozent eine Erst- und Zweitimpfung erhalten.

Hohe Inzidenzen in den östlichen Nachbarlandkreisen

Entsprechend ist derzeit die Sieben-Tage-Inzidenz in Hof vergleichsweise gering. Für die Stadt meldet das Robert Koch-Institut (RKI) am Mittwoch einen Wert von 371,9 - für den Landkreis eine Inzidenz von 470,8.

Anders in den Nachbarlandkreisen in Sachsen und Thüringen. Im Saale-Orla-Kreis liegt die Inzidenz nach Angaben der RKI am Mittwoch bei 1499,4. Es ist der vierhöchste Wert in ganz Deutschland. Für den Vogtlandkreis meldet das Institut einen Wert von 1130,8.

Impfaktionen täglich bis Weihnachten

Stadt und Landkreis Hof bieten zusätzlich zu dem gemeinsamen Impfzentrum in Helmbrechts seit einigen Wochen mit Hausärzten aus der Region dezentrale Impfaktionen an. Bis zum 23. Dezember sind in der Region Hof täglich Impfaktionen mit und ohne Anmeldemöglichkeiten an verschiedensten Orten geplant.

Wer spontan im Hofer Land zum Impfen gehen möchte, muss die Versichertenkarte, einen gültigen Ausweis und – falls vorhanden – ein Impfbuch mitbringen. Darüber hinaus ist es hilfreich, den Aufklärungsbogen für mRNA-Impfstoffe ausgefüllt mitzubringen. Dieser ist auf der Seite des Impfzentrums Hofer Land zu finden. Auf der Facebook-Seite des Landkreises wird über mögliche Wartezeiten informiert.