Großer Andrang auf Skigebiete im Bayerischen Wald

In den vergangenen Tagen hat es viele Wintersportler auf die Pisten im Bayerischen Wald gezogen. An den Arber-Bergbahnen verlief "der Saisonstart wirklich sehr gut und reibungslos", so Pressesprecher Andreas Stadler.

Arber-Bergbahnen: Keine Probleme

Ab dem 25. Dezember wurden hier die Lifte nacheinander in Betrieb genommen. Hier und da sei es zu Wartezeiten bei den Kontrollen zur Einhaltung der 2G-Regel gekommen. Um diese weiter zu verkürzen, habe man heute die doppelte Anzahl an Kontrollpunkten geschaffen, sagt Andreas Stadler. Die Skibusse aus den verschiedenen Gemeinden würden mit voller Kapazität fahren, Parkplatzprobleme gebe es hier keine, heißt es.

Großer Andrang in Sankt Englmar

Im Wintersportort Sankt Englmar im Landkreis Straubing-Bogen sei an den Liften am Predigtstuhl und zum gestrigen Saisonstart am Lift Grün-Maibrunn recht viel los gewesen – und das trotz mäßigen Wetters. Das teilte die Leiterin der Tourist-Information Sankt Englmar, Astrid Piermeier, auf Anfrage dem Bayerischen Rundfunk mit.

Weniger Andrang habe es dagegen an den kleineren Liften wie beispielsweise dem Pröller-Hinterwies oder am Kapellenberg gegeben. Daneben ist laut Piermeier der Run auf die Skischulen aktuell groß. "Es durften im letzten Jahr ja keine Skikurse stattfinden und da haben die Leute Nachholbedarf", so Piermeier.

Schneeverhältnisse trotz Tauwetter gut

Generell seien die Schneeverhältnisse auf den Pisten in Sankt Englmar trotz Tauwetters gut. „Es hat vor zwei Wochen sehr viel Schnee gegeben, dann hat es getaut, dann gab es wieder Frost - deswegen gibt es eine kompakte Schicht, der ein wenig Plustemperaturen und auch leichter Regen nicht so viel anhaben kann", sagt Piermeier. Auch die Parksituation vor Ort sei entspannt, vereinzelt gebe es "Wildparker". Im Allgemeinen zeige sich, dass es weniger Gruppen gebe, die mit Busunternehmen anreisen.

Parkplatznot am Skigebiet Mitterdorf

Auf das Skigebiet im Landkreis Freyung-Grafenau gab es in den letzten Tagen einen großen Andrang: Rund 2.500 Menschen waren am Montag, den 27.12.2021, zu Spitzen-Zeiten im Skigebiet Mitterdorf im Bayerischen Wald unterwegs – so viele, dass einige Wintersportler umdrehen mussten, weil es keine freien Parkplätze mehr gab, schildert Bernhard Hain, Geschäftsführer des Skizentrums. Er bittet Tagesausflügler, während der Ferien regelmäßig auf die Homepage des Skigebiets zu schauen. Dort werde veröffentlicht, wenn alle Parkplätze belegt sind.

Am heutigen Dienstag, 28.12.2021, war der Andrang im Skigebiet Mitterdorf wegen des schlechten Wetters ein wenig geringer. Die Schneeverhältnisse sind trotz des Regens auch hier weiterhin gut.

Entzerrung oder Andrang an Silvester

Mit Blick auf die kommenden Tage und Silvester hofft Astrid Piermeier von der Tourist-Information Sankt Englmar auf weitere Tagesausflügler und Übernachtungsgäste: "Normalerweise kann man davon ausgehen, dass es zu Silvester schon noch mehr wird. Die Weihnachtsfeiertage sind immer relativ ruhig und dann zieht es in der Regel an, aber das hängt natürlich stark von der Wetterlage ab."

Andreas Stadler, Pressesprecher der Arber-Bergbahnen, geht dagegen davon aus, dass sich die Zahl der Wintersportler zu Silvester im normalen Rahmen bewegen und es auch danach eher eine Entzerrung geben wird. "Wir erwarten diese Saison, dass nicht mehr nur von Freitag bis Sonntag die Hölle los sein wird, sondern dass es sich mehr auf die ganze Woche verteilt und es an allen sieben Tagen einen regen Skibetrieb geben wird."